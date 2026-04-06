Американские космонавты установили рекорд дальности полёта от Земли

Экипаж миссии Artemis II, в который входят астронавты Рид Вайсман, Виктор Гловер, Кристина Кох и Джереми Хансен, поставил рекорд дальности полёта от Земли. Космический корабль преодолел уже 406 608 км. Об этом сообщили Национальном управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) в понедельник, 6 апреля.

Космонавты во время полёта достигли другой стороны Луны и смогли разглядеть спутник с минимального расстояния в 7,5 тыс. км. У экипажа было достаточно времени, что не только рассмотреть невооружённым глазом некоторые кратеры, но и дать им названия. В списке на изучение у экипажа отмечены 30 объектов на лунной поверхности.