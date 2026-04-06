«Несите ваши денежки»: Центробанк намерен до 18 апреля собрать у калининградцев завалявшуюся мелочь

Банк России с 6 по 18 апреля будет принимать у калининградцев скопившуюся мелочь. Об этом сообщили в региональном филиале ЦБ.

Обменять даже повреждённые монеты, выпущенные после 1997 года, на бумажные деньги, или зачислить сумму на банковский счёт можно в офисах банков и магазинах-партнёрах.

«Не примут для обмена фрагменты монет, а также монеты, полностью утратившие изображение и опознавательные признаки. Ограничений по количеству мелочи нет, однако, чтобы сократить время обслуживания, заранее рассортируйте монеты по номиналу и не забудьте взять с собой паспорт», — предупредил управляющий Отделением по Калининградской области Северо-Западного ГУ Банка России Евгений Малый.

За пять предыдущих этапов акции калининградцы сдали в банки почти 2 млн монет разных номиналов на сумму более 10 млн рублей.