В Калининградской области под зерновые, бобовые и масличные отведут почти половину всех сельхозугодий

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининградской области началась посевная пора, под сельхозкультуры планирует отвести примерно 323 тыс. гектаров. Об этом сообщили в региональном минсельхозе в понедельник, 6 апреля.

Зерновые и зернобобовые составят 40% или 127 тыс. гектаров. 27% отведут под кормовые культуры. Масличные займут около 9%. Картофель высадят на площади в 10 тысяч гектаров, под другие овощи готовят примерно 2,6 тыс. га.

Наиболее пострадавшим в прошлом году хозяйствам из регионального бюджета компенсируют часть затрат на покупку семян.