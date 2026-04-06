Гол Брайана Хиля и драма во втором тайме: эксперты разобрали встречу «Балтики» с махачкалинским «Динамо»

Матч между махачкалинским «Динамо» и калининградской «Балтикой», завершившийся вничью 2:2, оставил много вопросов и для болельщиков, и для футбольных аналитиков. В программе «Вперёд, балтийцы!» на «Бизнес ФМ — Калининград» о важнейших моментах игры рассуждали Антон Хоменко и Виталий Макаров.

Проблемы начались во втором тайме

Антон Хоменко открыл дискуссию с анализа самого поединка. Эксперт отметил, что «Балтика» на выезде играла с махачкалинским «Динамо» после очередного перерыва на матчи сборных. Первая половина встречи началась для калининградцев весьма удачно: Брайан Хиль открыл счёт, забив свой 13-й гол в сезоне. Однако во втором тайме игра «Балтики» изменилась.

Хозяева выглядели намного агрессивнее и настойчивее, чем в первом тайме, и вскоре забили дважды, поведя в счёте. Лишь под занавес матча Сергей Варатынов после розыгрыша углового сравнял счёт. Хоменко отметил, что в этой встрече «Балтика» оказалась в довольно трудной ситуации, когда команда утратила инициативу, и в результате вынуждена была отыгрываться.

Махачкала забрала инициативу

Виталий Макаров согласился с коллегой и добавил, что игру «Балтики» в данном матче сложно оценить однозначно. Аналитик обратил внимание на то, что после быстрого гола команда, возможно, на подсознательном уровне начала думать, что она может легко контролировать ход поединка. Макаров подчеркнул, что эта уверенность сыграла злую шутку с командой.

«Мы видели, как в концовке первого тайма игра изменялась: «Махачкала начала перехватывать инициативу, создавала моменты. Во втором тайме это продолжилось, и два пропущенных мяча стали результатом того, что «Балтика» слишком рано отказалась от своей игры», — отметил аналитик.

О пенальти и спорных решениях арбитра

Одним из самых обсуждаемых эпизодов матча стал пенальти в ворота «Балтики», который реализовал Гамид Агаларов и вывел свою команду вперёд, оформив дубль. Виталий Макаров согласился с тем, что одиннадцатиметровый был назначен правильно: Натан Гассама действительно нарушил правила в своей штрафной площади.

Брайан Хиль: рекорд и конкуренция

Несмотря на разочарование от ничьей, эксперты не забыли о достижении Брайана Хиля. До него ни один нападающий «Балтики» не забивал в высшем российском дивизионе 13 голов в одном сезоне. Этот результат позволил Хилю побить рекорд Сергея Булатова, который в 1996 году забил 12 голов. Однако, как отметил Хоменко, Хиль пока уступает в гонке снайперов текущего чемпионата Джону Кордобе из «Краснодара», который забил 14 мячей.

«У Брайана есть все шансы догнать и обогнать Кордобу», — считает Хоменко.

Прогноз на следующий матч против «Пари НН»

Следующий матч «Балтики» состоится 11 апреля, калининградцы сыграют против нижегородского «Пари НН». В первом круге встреча завершилась 0:0, и тогда волжане выглядели предпочтительнее. Сейчас «Пари НН» находится в зоне стыковых матчей, и, по мнению Макарова, «Балтика» должна уверенно взять три очка.

«Не думаю, что игра будет для нас тяжёлой. Нам нужно будет быстро забить и заставить соперника подраскрыться, чтобы спокойно довести матч до победы», — считает Виталий Макаров.