В Виштынецком нацпарке хотят наблюдать за благородными оленями и популяцией рыси

В нацпарке «Виштынецкий» планируют установить фотоловушки для наблюдения за оленями. Не исключено и ведение контроля за количеством рыси. Об этом в эфире видеопроекта «Дом Советов» рассказала начальник отдела экологического просвещения и туризма учреждения Амаль Самерханова.

«Мы сейчас планируем установку 40 фотоловушек по президентскому гранту в рамках исследованию благородного оленя. Буквально в ближайшие месяцы мы, я думаю, закупим и наладим систему комплексного наблюдения».

Представитель нацпарка прокомментировал видео, распространённое в начале апреля. На кадрах видно, как с территории Польши в Калининградскую область забрела рысь с GPS-ошейником.

«Тема, безусловно, интересная. Рысь среди 11 млекопитающих в Красной книге Калининградской области. Тема, конечно, потрясающая. И задуматься нам стоит. Мы пока не планируем работать с ошейниками именно для рыси. Но в рамках мониторинга этого животного в целях его сохранения и приумножения популяции, я думаю, мы с коллегами эту работу продумаем в ближайшие годы», — отметила Амаль Самерханова.