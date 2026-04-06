В Виштынецком нацпарке подсчитают, сколько могут принять туристов, чтобы те не вытоптали почву

В нацпарке «Виштынецкий» намерены провести исследование, чтобы понять, сколько туристов в состоянии принять его территория. Об этом в эфире видеопроекта «Дом Советов» рассказала начальник отдела экологического просвещения и туризма учреждения Амаль Самерханова.

Она прокомментировала опасения, что Виштынецкий нацпарк может повторить судьбу Куршской косы, которая уже не справляется с наплывом туристов. При этом территория в Нестеровском районе гораздо больше — 27 тысяч гектаров против 6,6 гектара на косе.

«Это может случиться, и поэтому сейчас мы как раз-таки работаем над исследованием рекреационной ёмкости, — отметила Амаль Самерханова. — Мы пытаемся понять, какие вообще группы мы можем принимать, на каких участках для того, чтобы избежать разрушения почвенного покрова. Но, к сожалению, процесс небыстрый, потому что ранее статистика не собиралась. И только сейчас мы начинаем действовать в соответствии с требованиями федерального Министерства природы и пока ведём ещё расчёты».