Гасящая свет в Литве «Рапунцель» в Калининградской области валит деревья и бросает их на автомобили

Циклон «Рапунцель», пришедший в Калининградскую область, повалил 39 деревьев и повредил 3 автомобиля. Пострадавших нет. О первых последствиях стихии рассказали в региональном МЧС в понедельник, 6 апреля.

В Калининграде скорость ветра достигала максимум 22 м/с. В Пионерском — 23 м/с. В Храброво — 26 м/с. Несмотря на это калининградский аэропорт, а также паромная переправа на Балтийскую косу работают в штатном режиме. Уровень воды в Преголя остаётся ниже неблагоприятных отметок.

Спасатели рекомендуют калининградцам соблюдать меры безопасности и по возможности избегать нахождения вблизи деревьев и рекламных конструкций.