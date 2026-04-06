В Виштынецком парке рассказали, на что потратят деньги от продажи билетов и 160 млн рублей федеральной субсидии

Деньги от продажи билетов на посещение нацпарка «Виштынецкий» и средства федеральных субсидий в 160 млн рублей необходимы для развития инфраструктуры. Об этом в эфире видеопроекта «Дом Советов» сообщила начальник отдела экологического просвещения и туризма нацпарка «Виштынецкий» Амаль Самерханова.

По её словам, получение субсидий не гарантировалось, поэтому без введения платы было не обойтись.

«Федеральные субсидии — это такая же история, как сейчас НКО выигрывают гранты, — сказала Амаль Самерханова. — Это рулетка, это был конкурс. Мы достаточно хорошо с Анатолием Анатольевичем (Калиной, директором нацпарков «Куршская коса» и «Виштынецкий» — ред.) подготовили нашу документацию, прошли по многим параметрам и выиграли. По сути, мы могли и не выиграть. И этих 160 миллионов к двухлетию нашего парка могло бы и не быть».

Представитель нацпарка подчеркнула, что 160 миллионов рублей — большая сумма только на первый взгляд. Они будут потрачены на целый ряд задач.

«Без паспортизации экологических троп по ним прогуливаться группам и одиночным туристам запрещено. Для того, чтобы их паспортизировать, чтобы они стали привлекательными для туристов, нужна инфраструктура. Нужны парковки, санитарные точки, скамейки, беседки, чтобы укрыться, если непогода. Нужны какие-то точки, где мы могли бы заниматься с детьми и взрослыми экологическим просвещением. Это достаточно большая инфраструктура», — отметила Амаль Самерханова.

По её словам, планируется обустроить четыре тропы: «Это полюбившаяся всем гора Дозор, достаточно большой маршрут — 4,7 километра только в одну сторону. Это тропа вокруг озера Мариново, больше пяти километров. Представляете масштабы? Будет сделан подход к родникам, которые в народе называются Семиключье, чтобы людям было удобно, и мостовой переход будет сделан. И плюс ещё очень известный маршрут, за который у нас очень болит душа, — это озеро Проточное. Там будет специальный настил в 600 метров, который может быть использован и людьми с ограничениями здоровья, и семьями с детьми с колясками».

Кроме того, планируется построить визит-центры, которые должны стать хабами для туристов.

«Там должны быть и санитарные точки, и комнаты для экологических занятий просветительских, комнаты для приёма пищи, — подчеркнула Амаль Самерханова. — Это очень важно, потому что туристы приезжают, а территория достаточно дикая. И вот один из визит-центров должен появиться в кратчайшие сроки, до конца 2026 года, в посёлке Малое Белозёрное, прямо на берегу Виштинецкого озера. Чтобы всё-таки поток туристов можно было направить и туда, потому что мы пытаемся охватить самые красивые точки и самые ценные места для туристических осмотров. И вот вроде бы 160 миллионов — сумма большая, но вы представляете удалённость от регионального центра? Все материалы, все конструкции должны быть перевезены на расстояние 170 километров. И бригады рабочих тоже. Эта территория — она непростая для каких-то благоустроительных работ. Высоты меняются, 50-60 метров, 230 метров гора Дозор. Представляете, непросто. Нужны геодезические исследования, нужно сделать топографическую съёмку».