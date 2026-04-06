Калининградские кадеты стали призёрами Суворовского конкурса — Кропоткин

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В региональном парламенте поздравили воспитанников кадетских классов лицея №17, ставших призёрами Суворовского конкурса в Москве. Об этом «Клопс» рассказал председатель Законодательного Собрания Андрей Кропоткин.

«Шесть лет назад эти ребята впервые надели форму, выбрав путь кадетского братства. За годы учёбы они неоднократно защищали честь лицея на городских соревнованиях, а в этом году закрепили успех на федеральном уровне, заняв третье место на престижном конкурсе», — отметил Кропоткин.

Выпускники получили медали «За особые успехи в кадетском образовании».

«Именно эти ребята — командир и знамённая группа — возглавят парадный расчёт лицея на Параде Победы 9 Мая. Гордимся нашей молодёжью и желаем новых побед, — сказал парламентарий.

Андрей Кропоткин поблагодарил руководство, всех педагогов лицея и родителей за воспитание патриотов.