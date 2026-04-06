Птичку, которая бегает как спринтер и хрюкает как поросёнок, заметили в Светловском округе (фото)

Редкую и красивую птичку — водяного пастушка — заметили в Светловском городском округе. Об этом «Клопс» рассказала калининградский фотограф Ольга Музюкина.

Пастушок попал в кадр на прошлой неделе. Ольга с мужем, как обычно, приехали на поле, где уже не раз наблюдали за поведением самых разнообразных пернатых. Но в этот раз кроме «незримых жавронков», поющих в высоте, да воробьёв в кустах, никого не застали.

«Что ж — неурожайный день, бывает. Мы устроились на багажнике машины на чаепитие, — рассказывает Оля. — И тут вдруг услышали незнакомое чириканье».

Девушка проверила песенку через специальное приложение-определитель, и к её радости оно показало, что так поёт водяной пастушок! Птица это очень скрытная и осторожная, к тому же у нас в регионе распространена не слишком широко, случаев гнездования известно мало.

Взволнованная, Ольга вышла на берег мини-озерца, у которого они припарковались. Она обыскала округу через видоискатель — и никого не обнаружила. Снова открыв приложение, девушка успела только прочитать, что представителей данного вида проще услышать, чем увидеть, и что «в густой растительности птичка визжит и хрюкает, как свинья».

Именно такие хрюкаюшие звуки и услышали Ольга с мужем. А потом водяная гладь рядом с ними зашевелилась, и сам водяной пастушок осторожно выбрался на сушу и перебежал в соседнюю лужу.

На обратном пути птичка, совершившая живописный забег, и попала в объектив. Теперь фотограф надеется, что пернатую семью никто не вспугнёт и не потревожит, и пара благополучно выведет своих маленьких пастушат.