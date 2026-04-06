«До 90% стресса создают не сами события»: калининградский психолог — о том, как относиться к ограничению Телеграма

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Ограничение мессенджера Телеграм и других — это не катастрофа. Во всём необходимо искать позитивный аспект. Такое мнение высказала в эфире видеопроекта «Дом Советов» кандидат психологических наук, доцент БФУ имени И. Канта Инна Карась.

«Где-то 70-90% нашего стресса создаётся не событиями, а тем значением, которое мы придаём этим событиям, — отметила она. — Мы на свободу выбора смотрим как на наличие ключей от огромного количества дверей, в том числе открытых и закрытых. То есть если у меня ключи, значит, у меня есть свобода, а не иллюзии, что все двери для меня открыты. У кого-то бизнес подвязан к телеграм-каналу, и люди развивали, и в рекламу вкладывались, и что-то там ещё делали такое важное и нужное, писали какие-то хорошие тексты. Конечно, для них это напряжение такое высокое. А у кого-то Телеграм не был установлен, да им вообще всё равно. Понимаете, какое разнообразие значений?»

Давая оценку, является ли введение ограничений коммуникационной катастрофой, Инна Карась отметила, что каждому необходимо взвесить ситуацию по стобалльной шкале.

«Если сто баллов — ну, это вообще перебор. Это вы точно в катастрофизации находитесь. А если баллов пять-десять — ну, это очень такая... нормальная история, с которой можно погрустить, попереживать и придумать какие-то новые способы связи. Если вообще про друзей, то я предлагаю переходить к старым добрым встречам с глазу на глаз. Это для здоровья лучше всего».

По словам эксперта, она проверила, как отразились проблемы с Телеграмом на её работе: «Это на пять минут увеличивает примерно работу, потому что надо теперь через другие системы перекидывать в компьютер информацию. А что касается коммуникационной катастрофы, то это перебор. Это слишком возведено в какой-то невероятно высокий уровень стресса».

По словам психолога, определённый уровень стресса — это нормальное явление: «Мы без напряжения жить не можем в принципе. Где-то надо напрягаться. Понимать жизнь [так], что мы тут валяемся под пальмами, и банан летит сам в воздухе, очищается и к нам в рот падает, и кто-то ещё за нас это всё должен переварить — ну нет, так не бывает. Поэтому напряжение будет регулярно. Вопрос в силе напряжения. <...> Неприятно, конечно, переходить на другие способы [связи] и вспоминать и про почту, и про эсэмэски классические через телефон. Неприятно, но это возможно».

Инна Карась подчеркнула, что все эти проблемы не самые важные в жизни: «Вот это понимание, оно быстро очень происходит, снижает напряжение: и настроение легче, и переключиться можно на более важные задачи. Вот я, допустим, чашечку чая имею и мессенджер перед глазами, который не грузится. <...> И я могу выбрать: или я сейчас плюну в компьютер, или я чашечку чая лучше хлебану приятную. И у меня есть выбор — я выбираю чашечку чая. Да, пусть это будет примитивно, и я имею право быть такой примитивной. Ну почему нет-то?»