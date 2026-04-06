В Калининграде появится мемориал, посвящённый героям СВО

В парке Победы появится мемориал, посвящённый бойцам специальной военной операции. С такой идеей выступил губернатор Алексей Беспрозванных на оперативном совещании в правительстве в понедельник, 6 апреля.

«Мы осмотрели парк. Я поручил провести оценку территории. У нас планы, чтобы незадействованное пространство задействовать в качестве памятного места для героев специальной военной операции», — сказал Беспрозванных.

Губернатор распорядился подготовить соответствующий проект. Помимо этого, парк и мемориал 1 200 гвардейцам ждёт благоустройство. Об этом рассказала сити-менеджер Елена Дятлова.

«В настоящий момент мы имеем средства на подготовку проектной документации. По технологии предусматриваем, чтобы без демонтажа сделать санацию самой стелы и максимально сохранить то, что есть сейчас. <...> В зону проектирования попадает весь ансамбль 1 200 гвардейцам», — уточнила Дятлова.