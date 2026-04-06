В Калининградской области до 23 апреля частично ограничили движение для грузовиков, а на трассах снизили скорость для всех

В Калининградской области временно ограничили движение грузового транспорта с большой нагрузкой на ось. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Валерий Шерин на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 6 апреля.

Речь идёт о машинах с нагрузкой более 5 тонн на ось. Ограничения распространяются на региональные дороги.

Как пояснили власти, такие меры вводятся, чтобы сохранить дорожное покрытие в период неблагоприятных погодных условий. Перевозчиков заранее уведомляют о введении ограничений, и они корректируют маршруты.

Ограничения связаны с весенним состоянием дорог после зимы, когда покрытие особенно уязвимо. В этот период также активно ведутся работы по ямочному ремонту.

Кроме того, в связи с очисткой дорог и проведением ремонтных работ в регионе введены следующие ограничения скорости на отдельных участках уже для всех автомобилистов: