13:17

В Калининградской области до 23 апреля частично ограничили движение для грузовиков, а на трассах снизили скорость для всех

  1. Калининград
Автор:
В Калининградской области до 23 апреля частично ограничили движение для грузовиков, а на трассах снизили скорость для всех
Фото: Александр Подгорчук / Архив «Клопс»

В Калининградской области временно ограничили движение грузового транспорта с большой нагрузкой на ось. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Валерий Шерин на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 6 апреля.

Речь идёт о машинах с нагрузкой более 5 тонн на ось. Ограничения распространяются на региональные дороги.

Как пояснили власти, такие меры вводятся, чтобы сохранить дорожное покрытие в период неблагоприятных погодных условий. Перевозчиков заранее уведомляют о введении ограничений, и они корректируют маршруты.

Ограничения связаны с весенним состоянием дорог после зимы, когда покрытие особенно уязвимо. В этот период также активно ведутся работы по ямочному ремонту.

Кроме того, в связи с очисткой дорог и проведением ремонтных работ в регионе введены следующие ограничения скорости на отдельных участках уже для всех автомобилистов:

  • А-229 Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской Республикой (8-53 км) — ограничение скорости движения в оба направления до 17:00 6 апреля.
  • А-216 Гвардейск-Неман-граница с Литовской Республикой
    с первого до 32 км.
  • А-217 Приморское полукольцо Калининград-Светлогорск
    Подъезд к Светлогорску, подъезд к Зеленоградску — ограничение скорости движения в оба направления до 17:00.

Губернатор Беспрозванных призвал ускоряться с ямочным ремонтом в Калининграде. 

365
Дороги