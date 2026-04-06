В Калининградской области до 23 апреля частично ограничили движение для грузовиков, а на трассах снизили скорость для всех

В Калининградской области временно ограничили движение грузового транспорта с большой нагрузкой на ось. Об этом сообщил заместитель председателя правительства области Валерий Шерин на оперативном заседании регионального правительства в понедельник, 6 апреля.
Речь идёт о машинах с нагрузкой более 5 тонн на ось. Ограничения распространяются на региональные дороги.
Как пояснили власти, такие меры вводятся, чтобы сохранить дорожное покрытие в период неблагоприятных погодных условий. Перевозчиков заранее уведомляют о введении ограничений, и они корректируют маршруты.
Ограничения связаны с весенним состоянием дорог после зимы, когда покрытие особенно уязвимо. В этот период также активно ведутся работы по ямочному ремонту.
Кроме того, в связи с очисткой дорог и проведением ремонтных работ в регионе введены следующие ограничения скорости на отдельных участках уже для всех автомобилистов:
- А-229 Калининград-Черняховск-Нестеров-граница с Литовской Республикой (8-53 км) — ограничение скорости движения в оба направления до 17:00 6 апреля.
- А-216 Гвардейск-Неман-граница с Литовской Республикой
с первого до 32 км.
- А-217 Приморское полукольцо Калининград-Светлогорск
Подъезд к Светлогорску, подъезд к Зеленоградску — ограничение скорости движения в оба направления до 17:00.
Губернатор Беспрозванных призвал ускоряться с ямочным ремонтом в Калининграде.