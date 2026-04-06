Бепрозванных призвал ускоряться с ямочным ремонтом в Калининграде и на областных дорогах

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных призвал ускорить ямочный ремонт в регионе. Вопрос обсудили на оперативном заседании правительства в понедельник, 6 апреля.

Глава региона отметил, что лично проехал и увидел большое количество повреждений дорожного покрытия. По его словам, темпы работ нужно наращивать как в Калининграде, так и в районах.

«Я обратил внимание, тоже ездил все эти дни по городу. <...> Очень много требует ямочного ремонта. Поэтому я прошу оперативнее в этой части отработать, надо ускоряться», — заявил Беспрозванных.

Как доложил первый заместитель председателя правительства области Валерий Шерин, подрядчики уже перешли на летний режим работы. В регионе содержанием дорог занимаются пять предприятий, контракты с ними заключены и исполняются.

На сегодняшний день к работам приступили все подрядные организации. Подготовлены 33 бригады — это более 180 рабочих, а также необходимая техника: асфальтоукладчики, катки, фрезы и другая спецтехника.

С начала сезона в области уже отремонтировали около 12 тысяч квадратных метров покрытия. При этом общий объём работ в 2026 году оценивается в 350–400 тысяч «квадратов».

Шерин отметил, что список участков формируют на основе обследований и обращений жителей, в том числе через ЦУР и сайт министерства развития инфраструктуры.

Отдельно власти выделяют участки с серьёзными повреждениями, где требуется не просто ямочный ремонт, а замена основания дороги. Такие работы займут больше времени.

Кроме того, после зимы в регионе продолжается очистка дорог от грязи и мусора. Основной этап планируют завершить до конца апреля.

Губернатор поручил уделить особое внимание дорогам у социальных объектов — школ, детских садов и других учреждений. В приоритете также остаются наиболее проблемные участки, влияющие на скорость движения транспорта.

В 2026 году на дорожные работы в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни» предусмотрено 5,1 млрд рублей. Планируется привести в порядок около 120 км дорог и 300 погонных метров мостов и других сооружений. Активная фаза ремонта начнётся в мае.