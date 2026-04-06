Первого замминистра просвещения хотят выдвинуть в Госдуму от Калининградской области — СМИ

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Первый замминистра просвещения Александр Бугаев может выдвинуться в Госдуму от «Единой России» по списку, в который войдёт Калининградская область. Об этом со ссылкой на трёх собеседников, близких к администрации президента, пишут «Ведомости» в понедельник, 6 апреля.

По данным источников издания, Бугаев идёт на праймериз не формально, а с расчётом на участие в самих выборах. Регистрация на предварительное голосование «Единой России» началась 11 марта.

Чиновника планируют включить в региональную группу, связанную с Калининградской областью. Если это произойдёт, он может занять место депутата Андрея Горохова. Как отметил источник, близкий к властям региона, парламентарий в новый созыв Госдумы не собирается.

В материале отмечается, что на выборах 2021 года Калининградская область у «Единой России» шла отдельной региональной группой. Тогда в список входили экс-губернатор региона Антон Алиханов, владелец компании «Инфамед» Андрей Горохов и олимпийская чемпионка, зампред областного правительства Наталья Ищенко.

По словам одного из собеседников газеты, тогда Горохов получил мандат во многом благодаря избирателям из Приднестровья, которых отнесли к калининградской группе. В 2026 году такой практики уже не будет: голоса россиян, живущих за рубежом, больше не станут привязывать к конкретным регионам при распределении мест по партийным спискам.

«Теперь зарубежные избиратели не приписаны к конкретным территориям, они влияют только на общее количество мандатов, которое получает тот или иной партийный список, но их голоса не падают ни в какую региональную группу», – прокомментировал новшество юрист Олег Захаров.

По словам одного из собеседников газеты, пройти в Госдуму от Калининградской области будет проще, если регион на выборах объединят с другим субъектом в одну группу.

На праймериз в регионе заявилась и действующий депутат Госдумы Марина Оргеева — документы она подала по своему Центральному округу. По Калининградскому округу на выборах 2021 года победил Андрей Колесник, однако, как утверждают два собеседника «Ведомостей», в новый созыв он, скорее всего, не пойдёт.

Политолог, вице-президент Центра политических технологий Ростислав Туровский считает, что возможное выдвижение Бугаева в Госдуму можно было бы объяснить желанием усилить парламентскую работу по важному направлению — например, по молодёжной политике. При этом, по словам эксперта, очевидной свободной ниши для него сейчас «не просматривается».

Сам вариант с выдвижением от Калининградской области Туровский тоже называет непростым. По его мнению, регион небольшой по числу избирателей, и на мандат здесь могут рассчитывать представители местной элиты:

Поэтому есть резон соединить её с каким-либо другим регионом в отдельную группу».