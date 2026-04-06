Перед Пасхой в Калининградской области снизят цены на яйца

В некоторых торговых сетях Калининградской области к Пасхе подешевеют яйца. Об этом сообщил министр сельского хозяйства региона Артём Иванов на оперативном совещании в понедельник, 6 апреля.

«Некоторые наши торговые сети продекларировали снижение цен до 134,99 руб. за первую категорию и до 99,99 руб. — на вторую», — уточнил Иванов.

Он добавил, что в палатках «Наш продукт» первая и вторая категория подешевеют на 10 рублей. В остальных магазинах ретейл пообещал не поднимать цены.