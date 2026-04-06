Губернатор представил нового начальника УМВД по Калининградской области

Членам правительства Калининградской области представили нового начальника регионального управления МВД. Им стал Вадим Ятайкин, который приступил к обязанностям в понедельник, 6 апреля. Об этом назначении на заседании областного правительства сообщил губернатор Алексей Беспрозванных.

«Приступил сегодня к работе, был представлен министром внутренних дел сегодня утром, поэтому добро пожаловать и успешной вам работы», — сказал губернатор.

Как сообщается на сайте МВД, министр внутренних дел России Владимир Колокольцев обозначил ключевые задачи для нового руководителя. Особое внимание необходимо уделить транспортной безопасности и борьбе с контрабандой.

«Особенности региона накладывают серьёзный отпечаток на обеспечение транспортной безопасности <...> С учётом имеющихся здесь рисков необходимо активизировать работу по пресечению каналов контрабанды», — подчеркнул глава МВД.

Среди приоритетов также названы борьба с коррупцией, пресечение легализации преступных доходов и защита бюджетных средств. Отдельный блок задач касается противодействия киберпреступности и преступлениям в сфере IT.

Министр поручил активнее выявлять схемы с так называемыми дропами, незаконной передачей сим-карт и использованием сим-боксов, а также усилить работу по линии миграционного контроля и борьбы с теневой занятостью.

Кроме того, в числе задач — противодействие незаконному обороту наркотиков, профилактика подростковой преступности и повышение безопасности дорожного движения.

Колокольцев также обратил внимание на кадровые вопросы, подчеркнув необходимость сократить дефицит и сохранить личный состав. Он положительно оценил меры региональных властей по поддержке сотрудников полиции, включая выплаты и обеспечение жильём.