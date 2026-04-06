В Калининграде из-за сильного ветра закрыли зоопарк и аттракционы в Центральном парке

В Калининграде из-за штормового ветра временно перестали работать некоторые площадки для отдыха. Об этом в телеграм-каналах зоопарка и Дирекции ландшафтных парков сообщили в понедельник, 6 апреля.
Из-за непогоды в зоопарк пока не пускают посетителей. Калининградцев просят быть осторожнее и держаться подальше от деревьев, рекламных конструкций и других потенциально опасных объектов. В Центральном парке из-за сильного ветра не работают аттракционы. Когда их снова запустят, обещают сообщить отдельно.
Из-за сильного ветра с порывами до 27 м/с в Калининграде на понедельник, 6 апреля, объявили штормовое предупреждение. Пик непогоды придётся на период с 11:00 до 14:00.