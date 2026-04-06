Дизель по 80: ценники на калининградских заправках пробили психологическую отметку

В Калининградской области за последние три недели выросли цены на автомобильное топливо. «Клопс» продолжает мониторинг стоимости топлива.

На некоторых АЗС дизель вплотную приблизился к 80 рублям за литр или уже превысил этот порог. В середине марта солярка стоила в среднем 75–78 рублей, сейчас разброс цен заметно увеличился. Особенно быстро реагируют независимые заправки, которые ориентируются на биржевые показатели.

Сейчас цены на топливо в регионе выглядят так:

дизель — от 76,50 до 80,28 рубля за литр,

АИ-95 — от 70,29 до 72,01 рубля,

АИ-92 — от 66,70 до 68,14 рубля.

«Заехал заправиться, посмотрел на табло — и челюсть за дефлектор упала. 80 рублей за литр! С такими ценами скоро на велосипед пересяду или придётся закладывать в семейный бюджет отдельную статью на прокорм железного коня», — поделился впечатлениями калининградец Андрей.

Эксперты объясняют рост цен сразу несколькими причинами. Во-первых, это логистика: доставка топлива в регион остаётся дорогой из-за морских перевозок по линии Усть-Луга — Балтийск.

Во-вторых, влияет сезонный фактор: с началом весенних работ спрос на топливо традиционно увеличивается.

Наконец, рост оптовых цен на Санкт-Петербургской международной товарно-сырьевой бирже с задержкой отражается и на рознице.