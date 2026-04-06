«Большая неожиданность»: калининградский архитектор — о планах строительства на месте Дома Советов филиала центра «Россия»

Решение властей Калининградской области построить на месте снесённого Дома Советов филиал Национального центра «Россия» стало большой неожиданностью для архитектурного сообщества региона. Об этом в эфире видеопроекта «Дом Советов» заявил архитектор Олег Васютин.

«Это большая неожиданность, это вызывает некоторую, мягко сказать, настороженность, — подчеркнул он, — потому как такие вещи так просто не объявляются, и не делаются, и не продолжаются. И понятно, что никто не против Национального центра «России» как такового, то есть это вполне уместная тема, которую необходимо развивать в городе. Но как это делается? <...> То же самое было с проектом Никиты Явейна (руководитель петербургской компании «Студия 44», выигравшей в 2014 году конкурс «Сердце города» — ред.), когда это втихаря как-то делалось и выносилась концепция застройки на Королевской горе. И это воспринялось и сообществом, и горожанами, и архитекторами-профессионалами в штыки».

По мнению Олега Васютина, выработка проектных и концептуальных решений должна проводиться планомерно.

«У нас была череда решений, принятых и городским сообществом, и профессионалами, и жителями, которые начались в 2005 году, — напомнил он. — Это симпозиум международный по центру города, затем он перешёл в воркшоп 2008 года, затем череда конкурсных процедур, первый конкурс, второй конкурс. Перед этим вообще было очень большое историко-культурное исследование по центральной части города, в котором я принимал участие. Была планомерная работа. Сейчас, оказывается, всё это никому не нужно, и мы теперь будем руководствоваться принятием административных волевых решений».

По словам архитектора, он сомневается в том, что Калининграду нужна копия московского центра: «Мы же говорим, что мы хотим туристов. Все хотят туристов. Дайте нам туристов. Это хороший бизнес, это хорошая экономика, это развитие города. Но как это будет работать? Москвич приезжает сюда, в Калининград, и видит тот же самый Национальный центр «Россия», который в Москве. Я руководствуюсь теми картинками, которые были представлены. И судя по этим картинкам, да, это клон московского центра. Зачем, я не знаю. Вот он приезжает, турист, смотрит и говорит — а я это видел. Ну, и больше, скорее всего, не приедет».

Олег Васютин считает, что в вопросе застройки Королевской горы должна идти речь о региональной специфике, которая и привлекает туристов. «Эйфелева башня одна? Одна! Вот туда все едут. Пирамиды одни, больше нигде нет», — напомнил архитектор. По его мнению, нужно выработать подход и в застройке Королевской горы по принципу преемственности: «Должна быть преемственность. Это центр города, исторический центр города, средневековый бывший центр города».

Архитектор считает, что такой большой объект, как филиал Национального центра «Россия», вполне можно было бы разместить на Октябрьском острове.

Олег Васютин высказал своё мнение и относительно планов разместить на месте Дома Советов парк. Он напомнил о законах градостроительного искусства: «На высокой части горы сухо, там нет воды. Вода стекает вниз, к подножью, и там растут растения: деревья, трава, кусты — там парку самое место. Но гора — это идеальное место для строительства. [Тевтонский] орден пришёл сюда, искал высокое место. Для чего он искал? Не для парка — для замка искал. <...> Гора — стратегическое место вообще для [любого] строительства, и мы заменяем его на ландшафт. Ну, я такого не понимаю. Это вне логики».