С 15 апреля на железные дороги Калининградской области вернутся «дачные» поезда

С 15 апреля в Калининградской области назначат дополнительные пригородные поезда. Об этом отдел корпоративных коммуникаций КЖД сообщает в понедельник, 6 апреля.
Багратионовск
Дополнительные рельсобусы будут ходить по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и праздникам. С Южного вокзала они отправятся в 8:25, из Багратионовска — в 18:35.
Поезд №6315, который по выходным отправлялся из Багратионовска в 14:15, отменят.
Балтийск
По вторникам, четвергам, субботам, воскресеньям и в праздники пустили дополнительные рельсобусы. С Южного вокзала они будут отправляться в 8:10 и 13:05, обратно — в 9:51 и 16:20.
Мамоново
На этом направлении стало на два поезда больше. Они будут курсировать по понедельникам, средам, пятницам, субботам, воскресеньям и в праздники. Из Калининграда состав будет уходить в 10:25, обратно — в 16:20.
Черняховск
Ещё один пригородный поезд будет ходить по вторникам, четвергам, субботам и праздникам. С Южного вокзала он отправится в 8:15, из Черняховска — в 13:05.
