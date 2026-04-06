«Не хочу, чтобы нас воспринимали как варягов»: новый владелец Алленберга высказался об экскурсиях «через дырочку»

В Знаменске в закрытый для посещения комплекс Алленберг, где раньше находилась психиатрическая больница, по-прежнему попадают через дыры в заборе. Об этом новый владелец объекта Айдар Мифтахов написал в своём телеграм-канале в понедельник, 6 апреля.

«Люди лезут внутрь через дыры, это факт. Существуют неформальные экскурсии «через дырочку», как нам рассказали, и это не метафора. Был случай, когда человек в изрядном состоянии перелезал через ограждение, упал и получил открытый перелом. Это уже не романтика руин, это конкретная ответственность, которую никто до нас не брал на себя», — заявил предприниматель.

По словам инвестора, прошлые владельцы — Корпорация развития Калининградской области — позаботились о закрытии территории. Внутри работает профессиональный ЧОП с рациями, постами и регламентом обходов. Но и этих мер, как показывает практика, хватает не всегда.

«Я не хочу, чтобы нас с партнёрами воспринимали как варягов, которые приехали, всё купили и теперь обнесут территорию трёхметровым забором на десять лет. Это не наша история. Но и делать вид, что «всё нормально, пусть лезут как хотят» тоже нельзя», — добавил Мифтахов.

Первый субботник, по словам нового владельца, начнут не с корпусов, а с прилегающей территории. Там планируют привести в порядок берег, подходы, котельную и видовые точки, а также сделать безопасный маршрут для посетителей.