Проезд у «Гианта» открыт, но быстро мимо не проедешь: что происходит на дорогах Калининграда утром 6 апреля

Калининград утром в понедельник, 6 апреля, встал в семибалльных пробках. Об этом говорят данные сервиса «Яндекс.Карты».

Участок Московского проспекта у торгового центра «Гиант», который накануне перекрывали из-за пожара и работы экстренных служб, снова открыли для машин. Однако на отдельных отрезках водителям всё же приходится притормаживать — например, возле Закхаймских ворот и на повороте к Флотской.

Самые серьёзные заторы утром собрались в центре Калининграда, а также на улицах Дзержинского, Емельянова, Невского, Гайдара и Гагарина. На последней, по словам пользователей, в правом ряду у перекрёстка с Еловой аллеей произошло ДТП. Почти полностью встал и перекрёсток Батальная — Муромская — Аллея Смелых. Сложная обстановка и в районе двухъярусного моста.