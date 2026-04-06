Калининград подтвердил статус снежной столицы: волейбольный «Локомотив» второй год подряд выиграл чемпионат России

Калининградский «Локомотив» второй год подряд стал чемпионом России по волейболу на снегу. Трансляции решающих поединков из Нового Уренгоя вёл телеканал «Волейбол».
Клуб по традиции выступал двумя составами, которые встретились в полуфинале турнира. В итоге победительницы сезона 2025 Елизавета Лудкова, Екатерина Храмцова и Валерия Кузаева в упорной борьбе проиграли одноклубницам и отправились играть за 3-е место. Соперницами калининградок стали их обидчицы по финалу Кубка России — игроки «Динамо-Авроры» из Санкт-Петербурга. Первый сет остался за красно-зелёным трио —15:10. Во второй партии битва была нешуточной — сет длился в три раза дольше стандартного формата и завершился только при счёте 30:28 в пользу «Локо».
В финале Анне Савельевой и звёздные пляжницы Мария Лазуренко и Мария Егорова в трёх партиях одолели казанское «Динамо-Татарстан». Уступив в первом сете 11:15, железнодорожницы уверенно взяли две следующие партии 15:12 и 15:10.
«Для меня это первый турнир по волейболу на снегу в нынешнем сезоне. Было волнительно, особенно подготовка к нему, поэтому сейчас, конечно, эмоции зашкаливают. Хотелось к золотой медали чемпионата России по пляжке, которая у нас с Машей Егоровой уже есть, добавить в копилочку ещё и «золото» снежного финала. Спасибо всем, кто поддерживал нас, кто приходил болеть на трибуны — ваши голоса мы слышали, и они нам, действительно, помогали», —рассказала после финала Мария Лазуренко.
В феврале калининградский «Локомотив» стал бронзовым призёром финального этапа Кубка России по волейболу на снегу.