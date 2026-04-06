«Аминь, прикинь!»: как священник из Правдинска собрал два миллиона просмотров (фото, видео)

Ссылка «Аминь, прикинь!» Комментарий под трогательным видео, которое выложила у себя в паблике калининградский фотограф Оксана Майорова — это не глум и не шутка, а прямая цитата из речи священника. «Клопс» побывал в Правдинске и познакомился с её автором — отцом Дмитрием Холзинёвым, настоятелем Свято-Георгиевского храма, в пятницу, 3 апреля. Этот ролик разлетелся по интернету мгновенно: голубоглазый священник с рыжеватой бородой, присев на корточки рядом с крестильной купелью, доверительно беседует с двухмесячным младенцем. «А в воскресенье служба будет утром, — говорит батюшка, с улыбкой касаясь пальцем нежной щёчки. — Там литургия, все приходят. И ты тоже приходи. Там батюшка что-то прикольное рассказывает. А в конце аминь звучит, прикинь! Все в шоке». Младенец Сашенька, только что принявший крещение, серьёзно слушает, одобрительно морщит нос. Кажется, он абсолютно всё понимает — и даже вот-вот кивнёт. Комментарии взорвались. С момента публикации миновала неделя, а люди всё ещё пишут даже из других городов. Умиляются, восхищаются, спрашивают, как попасть на службу. Кто-то даже предлагает себя в качестве матушки. А отец Дмитрий только разводит руками: «Да это как-то спонтанно получилось... Я просто в тот день устал». Там бесплатные подарки Отец Дмитрий, которому в прошлом году исполнилось 37, до восьмого класса не появлялся в церкви, хотя и был в детстве крещён в родном Янтарном. «Был пацан пацаном, — смеётся он. — А потом однажды на Рождество за мной зашли две подружки и сказали: Димка, пойдём в церковь, там подарки бесплатно раздают! И мы пошли».

Но самым большим бесплатным подарком, полученным тогда, оказались не книжки и конфеты, а ощущение воли, которого он искал, сколько себя помнит. Парадоксальности сочетания подобных идей — и церкви, что чаще ассоциируется как раз с ограничениями и постами, он не видит. Более того, уверен, что истинную свободу понял и обрёл именно здесь. Мне даже на епархиальных собраниях разрешают юморить», — утверждает настоятель. Но восьмиклассник Димка настолько далеко вперёд не загадывал. Ему было достаточно, что в храме он встретил людей, принявших его таким, как есть. Подобного отношения к себе он до того не испытывал ни на улице, ни в школе, ни даже дома. «Я в священнике увидел отца доброго и в матушке, его супруге, увидел маму в какой-то степени», — вспоминает он. Настоящие родители не обиделись и не начали ревновать, напротив, сказали: «Ходи, ходи, ничему плохому тебя там не научат». Уже через год он твёрдо уверился в выбранном пути. И после девятого класса ушёл из школы, где не одобряли его внезапного интереса, в училище. Электросварщиком — так значилось в дипломе — правда, становиться не собирался. Зато законченное среднее образование открывало путь в семинарию. Дмитрий женился — в Православии это полагается делать до принятия сана — и стал целенаправленно готовиться в священнослужители. Молодой да не наш В 2010 году молодой священник получил назначение в Правдинск. Новое место приняло не сразу. Вспоминает отец Дмитрий, как ехал из Калининграда в автобусе, одетый в гражданское, а две попутчицы рядом вслух обсуждали грядущие перемены в храме. Нашего-то батюшку перевели, теперь там какой-то молодой!» Внутри тогда всё всколыхнулось — это что же, выходит, он здесь не «наш», чужой? Да ещё и молодостью попрекают? Но перекипел обидой молча. Уважение и авторитет решил приобретать по ходу дела.

Это оказалось не так просто. Среди прихожан немало интеллигенции: учителя, чиновники — люди, привыкшие, что это к ним прислушаются. Не раз и не два получал 21-летний настоятель доброжелательную, но довольно едкую критику. Однажды ему даже вручили сборник проповедей — вот, мол, почитай, поучись, как надо! Книжечку принял с улыбкой и благодарностью. Но читать всё-таки не стал. Потому что повторять за кем-то — значит наполнять собой чужой текст. А он мечтал о свободном полёте души, о взаимопонимании с каждым, которое однажды научится находить. «Незнакомый Хэллоуин» и другие языки И понемногу эта мечта исполняется. Манера общения, выбранная отцом Дмитрием, не уникальна. К простоте, бытовой речи, даже сленгу обращаются сегодня и другие его коллеги. Фотограф Оксана Майорова, которая часто снимает таинства, говорит, что строгих и суровых батюшек встречает всё реже.

Видео: Оксана Майорова Но грань между поверхностной попыткой сойти за своего — и умением действительно своим стать — очень тонкая. Постигать это искусство можно бесконечно. За молодёжный лексикон и шуточки Холзинёва называют в интернете «Батюшкой для зумеров». Но в этой шутке — юмора только малая толика. Интересно, как бы назвали апостола Павла, если бы он сейчас проповедовал? — усмехается отец Дмитрий. А он сказал: для всех я сделался всем. Для иудея я как иудей, для эллина как эллин, для язычника — как язычник. Это и есть плоды Духа Святого — уметь разговаривать на иных языках. Уметь разговаривать с детьми, с пожилыми. С тем, кто вот-вот умрёт». Однажды его пригласили на исповедь. «Человек думал, что у него язва. И вдруг узнаю: это рак, ему осталось день-два. Представляете? — глаза отца Дмитрия на миг затуманиваются грустью. — А мне вот уже открывать дверь к нему, заходить. Мне пришлось в своей голове перевернуть всё, чтобы найти нужные слова для него. И мы поговорили. Это была незабываемая исповедь для меня...» Тот пациент прожил ещё около двух месяцев, радуясь жизни, и ушёл умиротворённым. Родные написали об этом, когда его не стало. Ради этого я пришёл в священники, — вздыхает отец Дмитрий. Поэтому я ищу эти языки, изучаю их. И с молодёжью учусь говорить так, чтобы они меня душнилой не назвали».

Каждую неделю отец Дмитрий проводит уроки в Правдинской школе. Это не священная история и не основы религии — разговоры по душам, жаркие споры и даже заседания дискуссионного клуба. Кстати, первая из таких встреч называлась «Незнакомый Хэллоуин». «Мы тогда изучили всех святых! — смеётся Холзинёв. — Но нужно же было сначала заинтриговать!» Он убеждён: всё дело в отношении. Не в теме, не в формате, не в сане. Если есть доверие — всё получится. Если нет — никакой самый правильный текст не поможет. Селфи на фоне прихода Родители маленького Саши, который вместе с отцом Дмитрием стал звездой соцсетей, тоже в числе тех, к кому он внезапно нашёл единственно верный ключ. Год назад, вот так же в канун Пасхи Анастасия и её тогда ещё жених Александр заглянули в храм в Правдинске почти случайно. На пороге будущий муж строго предупредил Настю: нужно выключить звук на телефоне, а лучше даже вообще убрать его подальше. Здесь не место для развлечений и суеты! А батюшка, вышедший к ним, вдруг лукаво улыбнулся обступившим его прихожанам, шагнул чуть в сторону и сделал селфи на фоне мерцающих свечек, крашеных яиц и нарядных куличей! Мы там просто упали. Как так?» — смеётся Анастасия. Настоятель признаётся: в тот день он уже настолько устал, что небольшое хулиганство было способом чуть сбросить напряжение, посмеяться вместе. А для них это было потрясением, заставившим понять: вера — не только про запреты и регламенты. Она — в первую очередь про людей. «Они сказали: мы ваши!» — вспоминает настоятель. Александр и Анастасия остались в храме на всю ночную службу. Теперь они уже не представляют себя без Правдинского прихода, а отец Дмитрий стал духовником семьи, скрепившим союз венчанием и крестившим первенца. Ты, главное, приходи Мальчик Саша ещё не догадывается, что они с отцом Дмитрием сорвали овации в интернете, что умильные кадры с их участием заработали два миллиона просмотров и больше двухсот тысяч лайков. Он не понимает обращённых к нему слов, только чувствует доброту и свет. Но и это немало. Недаром Холзинёв готов повторять свои напутствия для каждого нового младенчика. Пусть его слова услышат пока только родители. Главное, как говорит отец Дмитрий: «Ты приходи — а там научимся уже».