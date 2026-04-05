Синоптики рассказали, что ждёт Калининградскую область после капризов «Рапунцель»

После штормового ветра, похолодания и смешанных осадков в начале недели в регион придут более спокойные и сухие дни. Об этом в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» сообщили в воскресенье, 5 апреля.

В первой половине недели регион окажется в тыловой части циклона «Рапунцель», который смещается на восток через Балтику. В понедельник ночью по области ожидается +3...+6, днём — до +6...+8, у побережья будет прохладнее — до +4...+6. Ветер усилится до штормового.

Во вторник и среду в регионе сохранится холодная, ветреная и сырая погода: местами пройдут кратковременные заряды дождя, крупы и мокрого снега. В ночь на 7 апреля синоптики обещают +2...+5, днём — +4...+6.

В среду станет немного комфортнее: осадков будет меньше, а порывы постепенно ослабнут. Днём в Калининграде и на западе области воздух прогреется до +7...+9, на востоке — до +10...+12.

По предварительным данным, во второй половине недели над северной Европой, включая Балтику, усилится влияние антициклона. Осадки и сильный ветер должны отступить, но по ночам похолодает — местами возможны заморозки до -5.