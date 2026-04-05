«Рапунцель» покажет кузькину мать: в Калининграде на 6 апреля объявили штормовое предупреждение

Из-за сильного ветра с порывами до 27 м/с в Калининграде на понедельник, 6 апреля, объявили штормовое предупреждение. Об этом пишут в телеграм-канале городской администрации.

«Пик непогоды ожидается с 11:00 до 14:00. Будьте предельно осторожны на улице. Держитесь подальше от больших деревьев и любых конструкций, которые может сорвать порывами. Внимательно выбирайте место для парковки автомобиля», — призывают власти.