До 27 м/с: в Калининградской области ухудшили прогноз по ветру на понедельник

В понедельник в Калининградской области ожидается усиление ветра до 27 м/с. Об этом телеграм-канал регионального управления МЧС предупреждает в воскресенье, 5 апреля.

По данным спасателей, сильнее всего юго-западный и западный ветер разгонится с 11:00 до 14:00. Жителям области стоит проявлять осторожность на улице, не парковать машины под деревьями и слабо закреплёнными конструкциями, а также по возможности держаться подальше от рекламных щитов и линий электропередачи.