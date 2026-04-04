До +18 и грозы: какая погода ждёт калининградцев в воскресенье

В Калининградской области в воскресенье, 5 апреля, ожидается тёплая погода с последующим ухудшением условий. Об этом сообщается в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

Ночью температура воздуха составит 0…+3°C, у побережья — до +5°C. Утром потеплеет до +9…+13°C, ожидается переменная облачность. Днём воздух прогреется до +14…+16°C, местами — до +17…+18°C, на побережье — до +12…+15°C. Однако уже после обеда в регионе начнутся локальные дожди. С 15–16 часов осадки усилятся: в Калининграде и на западе области ожидаются умеренные и сильные дожди, к вечеру они дойдут и до восточных районов. Местами не исключены грозы.

К вечеру температура понизится до +6…+9°C. В Калининграде и на западе области дожди прекратятся к 18–19 часам, на востоке — ближе к 20–21 часам. Ветер в течение дня усилится: порывы могут достигать 12–16 м/с, особенно во время осадков. Атмосферное давление будет снижаться.