В Калининградской области после тёплого воскресенья резко похолодает

В регионе в выходные ожидается резкая смена погоды. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области» в субботу, 4 апреля.

В воскресенье регион окажется под влиянием тёплой воздушной массы: днём температура поднимется до +14…+16°C, местами — до +17°C, на побережье — до +10…+14°C. Однако уже во второй половине дня пройдут интенсивные дожди, усилится ветер с порывами до 12–15 м/с.

В понедельник ситуация резко изменится. В область придёт холодный воздух, и температура днём не превысит +5…+7°C. Усилится западный ветер: порывы могут достигать 15–19 м/с, а на побережье — до 19–22 м/с. Также в течение суток ожидаются кратковременные осадки в смешанной фазе — дождь, крупа и мокрый снег.

По предварительным данным, холодная погода сохранится и в последующие дни. До конца недели дневная температура останется на уровне +5…+7°C, а ближе к 9–10 апреля возможны заморозки. Во вторник и среду ветер останется порывистым, что усилит ощущение холода.