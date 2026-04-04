Дождь уборке не помеха: в Калининграде прошёл общегородской субботник (фоторепортаж)

В Калининграде в субботу, 4 апреля, прошёл общегородской субботник. Непогода, которая бушевала утром, не уменьшила пыла ни добровольцев, ни коммунальщиков, ни властей области, в том числе губернатора Алексея Беспрозванных. В уборке — правда, лишь в качестве зрителя — участвовал и фотокорреспондент «Клопс». Как прошёл субботник — в репортаже ниже.
Это первый из двух запланированных на апрель субботников. Второй раз помахать граблями калининградцев приглашают 18 числа.
Управляющим компаниям Калининграда предложили посоревноваться в субботнике по фото «до» и «после».