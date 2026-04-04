Ливни и ветер до 20 м/с: прогноз погоды для Калининградской области на субботу

В Калининградской области в ближайшие часы ожидается ухудшение погоды из-за подхода атмосферных фронтов циклона. Об этом сообщили в телеграм-канале «Погода и метеоявления в Калининградской области».

По данным синоптиков, сначала дожди накроют побережье и запад региона, затем распространятся на Калининград — основные осадки в городе прогнозируются с 9 до 11 часов. В восточные районы области дождь придёт ближе к полудню.

После обеда погода начнёт улучшаться: в Калининграде и на западе осадки прекратятся к 12–13 часам, на востоке — к 14–15 часам. Во второй половине дня ожидается переменная облачность и прояснения.

Днём температура воздуха составит +8…+10°C, на побережье — +5…+8°C. При этом синоптики предупреждают о сильном ветре: порывы западного ветра могут достигать 15–18 м/с, а на побережье — до 18–20 м/с.