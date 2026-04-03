В Калининграде после общегородского субботника введут мораторий на обрезку деревьев

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде с 5 апреля запрещено обрезать деревья. Исключение сделают для формирования кустов. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии.

Горожанам напомнили, как поступать в случаях, когда рабочие начинают заниматься самоуправством.

«Любой гражданин имеет право потребовать на месте от руководителя рабочей бригады предъявить копию разрешительной документации. Если вы стали свидетелем несанкционированной обрезки — немедленно вызывайте полицию, только сотрудники органов внутренних дел уполномочены устанавливать личность нарушителя и составлять на него протокол по факту повреждения зелёных насаждений», — уточнили в мэрии.