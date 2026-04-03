Последний домашний матч сезона: «Локомотив» 18 апреля сыграет в Кубке России против «Корабелки»

Стартовала продажа билетов на матч четвертьфинала Кубка России по волейболу между «Локомотивом» и «Корабелкой». Игра состоится 18 апреля в 19:00 во дворце спорта «Янтарный».

Для команды Андрея Воронкова это будет заключительная домашняя игра сезона вне зависимости от исхода двухматчевого противостояния с клубом из Санкт-Петербурга. Пока не определена арена, где пройдёт решающий раунд турнира «Финал шести». Но Калининград в этом сезоне уже принимал Суперкубок России, так что Всероссийская федерация волейбола вряд ли доверит региону ещё один турнир.

Четвертьфинальная серия с «Корабелкой» состоит из двух матчей. Каждая из команд сыграет в гостях и дома. Первый поединок пройдёт в городе на Неве 15 апреля. В случае счёта по победам 1:1 и равенства очков, полученных командами, по окончании второго матча проводится «золотой» сет до 15 очков.