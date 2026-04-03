В Калининградской области в субботу с юго-запада задует так, что закроют городские парки

В Калининградской области в субботу, 4 апреля, с 11:00 до 14:00 ожидается усиление юго-западного ветра до 21 м/с. Об этом предупредили в региональном МЧС.

В связи с непогодой, администрация Гурьевска, например, приняла решение закрыть все городские парки.

«Мы заботимся о вашей безопасности и хотим обеспечить комфортные условия для отдыха. Пожалуйста, следите за новостями, сообщим вам, как только парки снова откроются для посещения», — говорится в сообщении.

Днём к ветру добавится небольшой дождь. Воздух прогреется до +8…+12°С. Но ветер нивелирует такую температуру, и по ощущениям будет не больше +5.