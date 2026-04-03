В Калининградской области на 5,3 га открылась теплица для выращивания помидоров и баклажанов (фото)

В посёлке Звеньевое Гвардейского района запущена ещё одна очередь тепличного комплекса. На торжественном открытии в пятницу, 3 апреля, побывал корреспондент «Клопс».

Предприятие осмотрел губернатор Алексей Беспрозванных. Новая теплица занимает 5,3 гектара, что увеличило мощности агрокомплекса на 30% и даст области дополнительные 2,5 тысячи тонн овощей в год.

В теплице будут расти 8 сортов помидоров и баклажаны, в соседних — огурцы двух сортов, перец, клубника и зелень. В прошлом году на предприятии собрали 6 тысяч тонн огурцов и томатов, в этом году планируется 8 тысяч.

«Мы по мясу и яйцам, в принципе, сегодня практически полностью себя обеспечиваем в нашем регионе. И наша ключевая задача — это выйти на самообеспечение по овощной и по плодово-ягодной группе. Сегодня мы обеспечиваем себя в этой группе товаров порядка на 40%. <...> Это [предприятие] добавляет ещё 7% к самообеспечению в нашем регионе», — заявил Беспрозванных.

Главный агроном Анатолий Серейчикас объяснил, почему местные огурцы были столь дорогими. Холодной зимой газа ушло в три раза больше, чем в прошлом сезоне. В пиковые часы давление падало, приходилось включать лампы. Кроме того, семена овощей в область везут из-за границы через московских дистрибьюторов. Каждый год это добавляет 5–10% к цене. Удобрения доставляются паромами, заказы нужно делать за полгода.

Первые огурцы из новой теплицы ожидают в начале мая. В планах — запуск ещё двух площадью 2,3 и 1,9 гектара в 2027–2028 годах.