Жителей Калининградской области напугала рассылка, призывающая «укрыться на время воздушной тревоги» (обновлено)

Жителей Калининградской области напугала рассылка, призывающая укрыться на время воздушной тревоги. Сообщения начали приходить абонентам днём в пятницу, 3 апреля.

«Внимание! Воздушная тревога! Укройтесь в ближайшем защитном сооружении или спуститесь в подвал. Оставайтесь там до отмены сигнала», — гласит текст оповещения.

В пресс-службе МЧС региона «Клопс» сообщили, что информация не соответствует действительности. Другие подробности уточняются.

Обновлено в 16:25

«При оповещении о неблагоприятных погодных условиях произошёл технический сбой, выдано было неправильное сообщение», — сообщили в пресс-службе правительства Калининградской области.

Жителям региона, которые получили пугающее сообщение, начали рассылать оповещение об отмене «учебной воздушной тревоги».