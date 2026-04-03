Первый областной фестиваль юных грибников прошёл в Ладушкине (фото)

На первый областной фестиваль юных грибников съехались в Ладушкин школьники из семи муниципалитетов. Об этом рассказал «Клопс» Николай Смирнов, администратор телеграм-канала «Грибная банда Калининграда».

Мероприятие на базе МБОУ СОШ МО «Ладушкинский городской округ» состоялся фестиваль состоялось в четверг, 2 апреля, в рамках проекта «Ребятам об опятах». Его главной темой стали, конечно же, грибы, которые растут в нашем регионе. Участников ждали интерактивные мастер-классы, викторины и творческие занятия.

Особое внимание уделили безопасности и правильному распознаванию съедобных и несъедобных видов. А этому, кстати, способствовал и непосредственный сбор грибов. Сезон помехой не стал — специальный тренировочный «полигон» с пластиковой добычей обустроили в местном парке.

«Глаза горели, восторг был неподдельным, — рассказывает Николай. — Вы бы видели хотя бы тот же конкурс по сбору! Конечно, мы грибы искали в парке, но это не уменьшило азарта. Задачей было найти определённое количество съедобных, и ребята справились с ней блестяще!»

Главная цель фестиваля — показать детям, как это здорово и интересно — изучать природу. В будущем энтузиасты планируют сделать его регулярным, а то и вывести на федеральный уровень.