Каждый третий калининградец обращается к репетиторам для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ — исследование

Около 34% жителей Калининградской области пользуются услугами репетиторов для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. Такие данные приводит исследование Авито Рекламы и Авито Услуг, опубликованное в пятницу, 3 апреля.

Чаще всего репетитора ищут для ребёнка — так ответили 13% респондентов. Ещё 8% помогают с выбором знакомым и родственникам, 5% подбирают специалиста для себя. При этом 7% только планируют начать поиск.

Большинство начинают готовиться заранее: за год и более до экзамена репетитора ищут 41% опрошенных, ещё 21% — за 6–9 месяцев. Лишь небольшая доля откладывает поиск на последние месяцы. Главной причиной обращения к специалистам стало желание лучше разобраться в материале и формате экзамена — этот вариант выбрали 47% участников опроса. Ещё 40% ориентируются на конкретные баллы или итоговую оценку.

Самыми востребованными предметами остаются математика (49%), иностранные языки (35%) и русский язык (33%). Далее следуют физика, химия и информатика. При выборе репетитора респонденты в первую очередь обращают внимание на способность понятно объяснять сложные темы и устранять пробелы в знаниях (40%). Также важны чёткая стратегия подготовки, комфортное общение и соотношение цены и результата.

По словам представителей Авито, интерес к занятиям по точным наукам заметно вырос: спрос на уроки по физике и математике увеличился в три раза, по информатике — почти вдвое. Кроме того, почти половина опрошенных (49%) учитывает онлайн-рекламу при выборе репетитора, а чаще всего ищут специалистов на сайтах объявлений и маркетплейсах.