Заплатить за посещение Виштынецкого нацпарка пока можно только онлайн

Плата за посещение национального парка «Виштынецкий» взимается только онлайн. Об этом в пятницу, 3 апреля, сообщила начальник отдела экологического просвещения и туризма нацпарка Амаль Самерханова в эфире видеопроекта «Дом Советов».

Платным вход стал с 1 апреля. Система похожа на ту, что действует для посетителей «Куршской косы».

«Единственное, есть несколько отличий, — отметила Амаль Самерханова. — Наш парк уникальный: у нас нет одного КПП и одной дороги. Пройти в него можно более чем через 20 входов. Поэтому пока оплата только онлайн. Это можно сделать через наш сайт. К сожалению, пока оплата офлайн не предусмотрена. Но это временно. Как только у нас будут организованы визит-центры, мы наладим эту работу».

Начальник отдела экологического просвещения и туризма нацпарка «Виштынецкий» рассказала, что билеты у посетителей проверяют инспекторы.

«Поэтому мы рекомендуем людям, кто оплатил билет, сохранить скрин у себя в телефоне, а если есть такая возможность — распечатать и положить в карман, — сказала Самерханова. — Поэтому пока на первом этапе, конечно же, наш инспекторский состав никаких карательных мер не применяет. Мы пытаемся понять, как система работает, какие есть проблемы, какие трудности испытывают наши гости».

Амаль Самерханова подчеркнула, что если одни и те же безбилетники будут попадаться всё чаще и чаще, то их будут штрафовать. Сумма — от 3 до 4 тысяч рублей.

«Но это в дальнейшем, — успокоила она. — Пока не стоит переживать. Если вы осознанный турист, если вы пытаетесь как-то играть по нашим правилам, то проблем быть не должно. И есть большой список льготных граждан — такой же, как и на Куршской косе. Это всё будет в виде регламентов распространено, объяснено. И я не думаю, что возникнут какие-то серьёзные трудности».