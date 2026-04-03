«Я только кричала: мама, отбегай!»: в Чкаловске подросток распылил перцовый баллончик в лицо двум женщинам

В Калининграде две женщины получили химические ожоги глаз: незнакомый подросток распылил им в лицо перцовый баллончик. Как рассказали «Клопс» сами пострадавшие, агрессию спровоцировало замечание, которое одна из них сделала парню.

Во вторник, 31 марта, мастер педикюра из Чкаловска Наталья и её мама возвращались домой. Чтобы сократить путь, они решили пройти через лесок по тропинке, которая вела прямо к их дому. Светило солнышко, хорошая погода располагала к прогулке.

Но вскоре им попалась беседка на обочине, где расположилась компания подростков 15-16 лет. Две девушки и пять или шесть мальчишек громко болтали и смеялись. На скамейках рядом с ними Наталья заметила бутылки с алкоголем. Но прежде чем она успела что-то сказать, один из парней перехватил её взгляд.

Чего уставилась?! Вали отсюда!» — огрызнулся он.

«Было даже грубее, матом, — вспоминает женщина. — Меня это возмутило! Я говорю, молодые люди, а вам вообще есть по 18 лет, распивать спиртные напитки? Сейчас тебя сниму и вызову полицию, посмотрим, какой ты будешь храбрый!»

Наталья достала из кармана телефон, и компания, видимо, решила не связываться. Подростки накинули капюшоны, часть бутылок выбросили в бочку с мусором, часть забрали с собой и быстро отбежали в сторону.

Но отойдя немного, они вдруг остановились и начали переговариваться. «Я говорю, мам, что-то мне страшновато мимо них идти, — рассказывает Наталья. — И тут вижу, к нам направляется один мальчик. Мама ещё говорит: дай-ка я его сфотографирую!»

Сначала казалось, что опасения напрасны. Парень объяснил, что просто вернулся за забытым соком. Но едва приблизившись к беседке, он вдруг вытянул руку и кинулся к обеим женщинам.

Заорал: «Твари старые, конченые, сдохните, твари!» — с дрожью в голосе говорит Наталья.

И со всей дури вот так вот нажимает и распыляет баллончик! Я только успела понять, что это, начала кричать: «Мама, мама, закрывай глаза, закрывай рот, отбегай, отбегай!.. Он на меня, я его пнула, толкнула от себя. И вижу, у меня мама задыхается и синеет...»

У Натальи самой нестерпимо щипало обожжённые глаза, но в этот момент её охватил настоящий ужас. Лёгкие её матери повреждены после перенесённого ковида. Пожилая женщина беспомощно стекла на землю. Она хватала ртом воздух, хрипела и плакала от боли, по лицу лились слёзы. Трясущимися руками Наталья набирала номер «112», едва в силах разглядеть клавиатуру сквозь заплывающие веки.

«У неё, понимаете, глаза из орбит прямо, красные, она сипит: не могу вздохнуть, не могу вздохнуть, — плачет Наталья. — Хорошо у меня был маленький лимонад в сумочке. Я давай этим лимонадом поливать её.

А они чуть отошли, наблюдали за этим и смеялись».

К счастью, инцидент с тропинки заметили другие прохожие, они принесли женщинам воды и молока, чтобы ослабить действие перца, помогли Наталье промыть глаза и прийти в себя.

Скорая подъехала, когда они обе уже добрались домой, благо, это было совсем рядом. Медики оказали первую помощь и рекомендовали обратиться в травмпункт. Там Наталье и её матери диагностировали химический ожог роговицы и конъюнктивы. На руках, шее и лице обеих тоже остались зудящие и болезненные красные пятна.