Сбой при оплате картами в Калининграде произошёл из-за проблем на стороне банка — НСПК

Сбой при безналичной оплате в Калининграде был связан с техническими проблемами на стороне одного из банков. Об этом сообщили в пресс-службе Национальной системы платёжных карт (НСПК) в пятницу, 3 апреля.

По данным организации, в момент неполадок могли наблюдаться кратковременные трудности при проведении операций по картам или их отмена. При этом в НСПК отметили, что их инфраструктура работала в штатном режиме, а средства клиентов оставались в безопасности.

Позже в Сбере заявили о полном восстановлении работы сервисов.

«Всё работает — наша команда оперативно всё починила, доступ ко всем сервисам полностью восстановлен», — сообщили в банке, извинившись за доставленные неудобства.