В соцсетях распространяют фейк о «комиссии» на наличные в Калининградской области

В соцсетях начали распространяться ролики с якобы заявлениями губернаторов о введении комиссии за снятие наличных свыше пяти тысяч рублей. В том числе появился дипфейк с участием губернатора Калининградской области Алексея Беспрозванных. Об этом пишет «Лента» в пятницу, 3 апреля.

Как выяснилось, подобные видео не соответствуют действительности. В ряде регионов, включая Свердловскую область, информацию уже официально опровергли, указав, что ролики созданы с использованием нейросетей на основе старых записей выступлений. В случае с Калининградской областью за основу также взяли архивное видео: в оригинале Алексей Беспрозванных комментировал выступление президента России Владимира Путина, однако в смонтированной версии ему приписали заявления о якобы новых ограничениях.

Аналогичные фейковые ролики распространяются и с участием глав других регионов, в том числе Камчатского края и Мурманской области. На официальных ресурсах властей такой информации не публиковалось. По данным специалистов, подобные материалы создаются для распространения недостоверной информации и нагнетания общественной напряжённости. Использование искусственного интеллекта в этих видео подтверждают системы анализа аудиовизуального контента.

Информация о введении комиссии за снятие наличных в российских регионах не подтверждается и не получила распространения в официальных источниках.