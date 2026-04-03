«Недавно снял все деньги, поддавшись тревоге, и вот опять кладу на карту»: как калининградцы пережили банковский сбой

В Калининграде накануне выходных возникла паника из-за сбоев в работе некоторых банков. «Всё пропало, безнала нет, везде только наличка, которую не снять в банкоматах», — такие сообщения посыпались в мессенджерах. В пятницу, 3 апреля, корреспондент «Клопс» прошёлся по торговым центрам и отделениям банков, чтобы оценить ситуацию.

В супермаркете в ТЦ у Центрального рынка на кассе несколько человек. Кассир что-то объясняет одной из покупательниц. Наверное, проблемы с оплатой?

«Скажите, безнал работает?» — спрашиваю кассира. Та отвлекается от обслуживания клиента и кивает: «Всё уже в порядке. Были небольшие сбои, а теперь заработало».

Действительно, все терминалы самообслуживания заняты. Покупатели ими пользуются, чтобы не стоять в очереди на обычные кассы, но расплатиться можно только безналом.

«Не боитесь остаться с бесполезным пластиком?» — поинтересовался у одной из покупательниц.

«Боюсь, но к безналу уже привыкла, — ответила та. — Кэшбэк и всё такое — это приятно и удобно. Наличку не люблю, мелочь эту потом собирать — как вспомню, так вздрогну. У меня карты разных банков. Если один засбоит, может, второй будет работать».

Зашёл в другой ТЦ, где расположен супермаркет ещё одной калининградской торговой сети. Паникующих покупателей с пачками денег в руках не наблюдалось, зато у банкоматов отмечено некоторое оживление. У одного из терминалов стоит парень, за ним человека три в ожидании. Оказалось, клиент не снимает наличность, а наоборот, кладёт для пополнения банковской карты.

Подхожу, представляюсь, интересуюсь, знает ли он про тревожные сообщения. Выяснилось, что да, в курсе. Наличка ему нужна на карте для погашения кредита.

«Как раз снял недавно все деньги, поддавшись тревоге, и вот теперь засовываю обратно, как чудак», — с ухмылкой говорит собеседник.

В отделении одного из банков также не было никакого ажиотажа. У банкоматов пусто, очередей к кассам, чтобы получить свои средства, тоже нет.