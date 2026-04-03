Большинство калининградцев поддерживают запрет микрофинансовых организаций — опрос

Идею полного запрета микрофинансовых организаций в России поддерживают 67% жителей Калининграда. Об этом свидетельствуют результаты опроса сервиса SuperJob, опубликованные в пятницу, 3 апреля.

При этом 53% респондентов выступают за запрет МФО с одновременной амнистией долгов. Ещё 14% поддерживают закрытие таких организаций, но без списания задолженностей. Только амнистию долгов одобряют 5% опрошенных, а против инициативы высказались 4%.

Мужчины чаще женщин поддерживают полный запрет с амнистией, тогда как женщины примерно в два раза чаще выбирают вариант только со списанием долгов без закрытия организаций. Наибольшую поддержку инициатива получила среди молодёжи до 35 лет — 58% в той или иной форме одобряют ограничения. При этом идею амнистии без запрета чаще поддерживают респонденты старше 45 лет.

Опрос проводился с 30 марта по 1 апреля.