Пассажиры «Ласточки» смогут пройти экспресс-обследование по пути из Калининграда в Светлогорск

В Калининградской области пассажиры пригородного поезда «Ласточка» смогут пройти медицинскую экспресс-диагностику во время поездки. Об этом сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

Специальный рейс с участием медицинской бригады запустят 7 апреля на направлении Калининград — Светлогорск. Поезд отправится с Южного вокзала в 10:15 и проследует через Зеленоградск.

Во время поездки пассажиры смогут измерить артериальное давление, уровень глюкозы в крови и пройти другие базовые обследования. До Зеленоградска приём будет организован в последнем вагоне поезда, после — в первом.

Обратный рейс из Светлогорска-2 запланирован на 12:24. Медицинская бригада сначала будет работать в последнем вагоне, а после отправления из Зеленоградска — в первом.

Акцию организовали АО «Калининградская пригородная пассажирская компания» и ЧУЗ «РЖД-Медицина» ко Всемирному дню здоровья.