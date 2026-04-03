Здание генконсульства Польши в Калининграде не стоит на кадастровом учёте — Росреестр

Здание генконсульства Республики Польша на Каштановой аллее в Калининграде не стоит на государственном кадастровом учёте. Об этом «Клопс» сообщили в региональном управлении Росреестра в ответ на официальный запрос.
«В Едином государственном реестре недвижимости отсутствуют сведения о государственном кадастровом учёте и (или) государственной регистрации права собственности на здание Генконсульства Республики Польша, расположенное на земельном участке с кадастровым номером 39:15:111002:7», — говорится в ответе за подписью руководителя управления Максима Кузнецова.
Поводом для обращения в ведомство стали данные публичной кадастровой карты. В документе отсутствует информация о расположенных по адресу генконсульства капитальных объектах недвижимости. Земельный участок площадью 1 227 квадратных метров кадастровой стоимостью 3,57 млн рублей имеет назначение «для строительства здания консульства».
В соответствии с действующим законодательством здание дипломатической миссии может быть признано самовольной постройкой со всеми вытекающими последствиями — от штрафа в 1 млн рублей для юридических лиц до принудительного сноса. Кроме того, это грозит обвинениями в уклонении от уплаты налогов и невозможностью оформить подключение коммуникаций.
Генконсульство Польши в Калининграде было закрыто 29 августа 2025 года. МИД России отозвал согласие на работу учреждения в ответ на закрытие польской стороной Генерального консульства России в Кракове 12 мая 2025 года.
В Калининградской области в течение двух ближайших лет проведут переоценку кадастровой стоимости земли и недвижимости.