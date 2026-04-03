«У меня не приняли карты ни в магазине, ни в аптеке»: калининградцы жалуются на проблемы с безналом (обновлено)

ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

Калининградцы столкнулись со сбоями в работе приложений некоторых банков. Об этом «Клопс» сообщили очевидцы в пятницу, 3 апреля.

«В городе не работают терминалы. В магазинах и транспорте просят рассчитываться наличкой», — рассказал очевидец.

По данным сервиса Downdetector, сбои возникли у Сбера, Т-Банка, ВТБ, Банка «Санкт-Петербург» и системы быстрых платежей. Аналогичные проблемы наблюдатся и в других регионах.

Обновлено в 11:10

Калининградец Егор пытался сделать покупки в «Бауцентре» на Московском проспекте: «Народ в растерянности. Сказали, что сегодня это началось. Продавец сказала: не работает оплата картой Сбер. Смогли рассчитаться по QR-коду».

Рассказывает калининградка Галина: «Полчаса назад у меня не приняли карты ни в магазине, ни в аптеке, причём не только Сбер, но и все остальные карты не работают. Только наличка».

«В «Пятёрочке» нельзя расплатиться безналом, никакие карты не принимают. Банкоматы денег не выдают, только в Сбере брать талончик и снимать, очереди уже — мама родная!» — уверяет Анна.

Обновлено в 11:30

Как пишет ТАСС, Сбер сообщил о восстановлении работы своих сервисов.