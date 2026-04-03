На пасеке в Гвардейском районе неправильные пчёлы делали неправильный мёд

Пасечник из Гвардейского района пытался продать 5 кг мёда, произведённого немаркированными пчёлами. Нарушение выявили специалисты Россельхознадзора.

«На пасеке гражданина пчёлы не зарегистрированы, что не позволяет подтвердить безопасность мёда в ветеринарно-санитарном отношении и эпизоотическое благополучие мест его выхода», — отметили в надзорной службе.

В России все ульи и его обитателей необходимо было зарегистрировать до 1 сентября 2025 года. Правда, штраф за нарушение правил маркировки и учёта животных по статье 10.6 КоАП РФ для физических лиц символический — от 500 до 1 000 рублей, а для предпринимателей без образования юрлица — от 3 000 до 5 000 рублей или приостановление деятельности до 60 суток.

В Россельхознадзоре призывают пчеловодов незамедлительно зарегистрировать пчёл в электронной базе «ВетИС» для соблюдения ветеринарных требований и обеспечения безопасности производимой продукции.