ВКонтакте

Телеграм

Ссылка

В Калининграде с 4 апреля изменится маршрут автобуса №18. Общественный транспорт не будет следовать по ул. Бассейной. Об этом горожан предупредили в мэрии.

Временная схема движение будет действовать на время ремонт на перекрёстке проспекта Мира и ул. Бассейной.

«По направлению к центру автобусы проследуют по улицам Лейтенанта Катина, Спортивной, проспекту Мира, без заезда на Бассейную», — уточнили в городской администрации.